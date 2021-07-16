В Украине начали заставлять работников вакцинироваться

 
Ексклюзивы
1/5
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 63
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 117
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 585
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 774
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 414
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 504
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 756
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1728
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
Фото
Все фото
7
9
3
7
3
&quot;Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?&quot; - открыли Бессарабский рынок
"Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Водитель под наркотиками убил женщину и разнес АЗС
Водитель под наркотиками убил женщину и разнес АЗС
Киевскому слону Хорасу сделали подарок: яркие фото
Киевскому слону Хорасу сделали подарок: яркие фото
Тело в печь: в Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
Тело в печь: в Киеве адвокат пытался присвоить квартиру умершего
Видео
Все видео
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Днепр атакуют медузы - чем это опасно
Днепр атакуют медузы - чем это опасно
В Киеве подрались велосипедист и водитель фуры
В Киеве подрались велосипедист и водитель фуры
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 576
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1728
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 540
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 621
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 756
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 15:46

В Украине начали заставлять работников вакцинироваться

  Комментировать
В Украине начали заставлять работников вакцинироваться
Работников угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Киеве одна из частных медицинских структур потребовала от сотрудников обязательной Covid-вакцинации. Объясняют это тем, что работники в первой группе риска.

Это первый случай в Украине, пишет ТСН.

Людей, которые будут отказываться от прививки, угрожают отправить в неоплачиваемый отпуск.

"Сотрудники, которые не вакцинированы, не смогут находиться на работе. В новую волну они будут отправлены в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском центре вакцинации вспыхнул скандал. Вызвали полицию

Не все сотрудники хотят иммунизироваться. Говорить об этом на камеру никто из них не согласился.

Эпидемиолог Олег Рубан отметил, что это является нарушением прав человека.

"Это неправильно. Сегодня это как рекомендация. Что сделала клиника - это действительно нарушение прав человека", - сказал Рубан.

В Украине пока нет необходимости в обязательной Covid-вакцинации. Взрослое население готово прививаться добровольно. В Минздраве заявили, что имеют методы, которые помогут стимулировать население к вакцинации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине начали заставлять работников вакцинироваться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

"Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 17640
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 8 Просмотров: 12564
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 10440
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 7020
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 6543
Новости Киева
В киевском центре вакцинации вспыхнул скандал. Вызвали полицию
В киевском центре вакцинации вспыхнул скандал. Вызвали полицию Просмотров: 351
"Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
"Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
7
 Просмотров: 297
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую однокомнатную квартиру в Киеве, которую сдают в аренду
9
 Просмотров: 1881
Киевляне пережили третью самую жаркую ночь
Киевляне пережили третью самую жаркую ночь Просмотров: 198
В самом большом центре вакцинации Киева начали колоть Pfizer
В самом большом центре вакцинации Киева начали колоть Pfizer Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
1
Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона
Голосов: 6861
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть