В Украине начали заставлять работников вакцинироваться

Работников угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Киеве одна из частных медицинских структур потребовала от сотрудников обязательной Covid-вакцинации. Объясняют это тем, что работники в первой группе риска.

Это первый случай в Украине, пишет ТСН.

Людей, которые будут отказываться от прививки, угрожают отправить в неоплачиваемый отпуск.

"Сотрудники, которые не вакцинированы, не смогут находиться на работе. В новую волну они будут отправлены в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты", - говорится в сообщении компании.

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Не все сотрудники хотят иммунизироваться. Говорить об этом на камеру никто из них не согласился.

Эпидемиолог Олег Рубан отметил, что это является нарушением прав человека.

"Это неправильно. Сегодня это как рекомендация. Что сделала клиника - это действительно нарушение прав человека", - сказал Рубан.

В Украине пока нет необходимости в обязательной Covid-вакцинации. Взрослое население готово прививаться добровольно. В Минздраве заявили, что имеют методы, которые помогут стимулировать население к вакцинации.