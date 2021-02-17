Вакцинация может прекратить войны во всем мире

План временного прекращения огня позволит благотворительным организациям и медицинским работникам безопасно сделать прививки людям. Фото: pixabay

Принять резолюцию о прекращении войн по миру призывает Великобритания.

Благодаря этому смогут вакцинировать людей, живущих в зонах боевых действий, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Sky News.

На заседании Совета безопасности ООН, он хочет убедить мировых лидеров согласовать эту резолюцию. Она важна, так как может обеспечить доступ к вакцине 160 млн людей, живущих в конфликтных регионах.

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Также при отсутствии программы вакцинации, могут появиться новые варианты коронавируса и возникнуть новые волны пандемии по всему миру.

План временного прекращения огня позволит благотворительным организациям и медицинским работникам безопасно сделать прививки людям, живущим в зонах активных конфликтов, а также беженцам.

19 февраля страны-члены "Группы семи" - G7 - планируют собраться на онлайн-саммит, чтобы обсудить равномерное распределение вакцин от коронавируса в мире. Ожидается, что президент США Джо Байден уделит большое внимание теме глобального производства и распределения вакцины.