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понедельник, 15 февраля 2021 13:55

Пандемия, вакцинация и восстановления: что обсудят лидеры G7 во время встречи

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Пандемия, вакцинация и восстановления: что обсудят лидеры G7 во время встречи
В прошлом году саммит отменили из-за пандемии. Фото: pixabay

19 февраля страны-члены "Группы семи" - G7 - планируют собраться на онлайн-саммит, чтобы обсудить равномерное распределение вакцин от коронавируса в мире.

Ожидается, что президент США Джо Байден уделит большое внимание теме глобального производства и распределения вакцины, сообщает "Радіо Свобода".

Это мероприятие станет первым крупным и многосторонним для Байдена на посту президента США.

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Председателем встречи будет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он будет призывать страны G7 к созданию глобального подхода к пандемиям, чтобы их можно было предупредить.

В то же время Всемирная организация здравоохранения заявила, что стратегия по вакцинах "сначала я", которой придерживаются многие государства, может угрожать бедным странам, а также разрешить вирусу продолжать распространяться и мутировать.

Лидеры G7 - Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Японии и США - как правило встречаются ежегодно для обсуждения насущных проблем мира. В прошлом году саммит отменили из-за пандемии.

Теперь на привычный формат обсуждения надеются в июне. Его Борис Джонсон должен провести в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Встреча будет посвящена восстановлению после пандемии и изменениям климата.

В будущем у всех привитых от коронавируса людей появится паспорт вакцинации. С помощью таких паспортов удобно развивать транспортные коридоры со странами с аналогичным уровнем карантинных ограничений и вакцинации.

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