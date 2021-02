В будущем мир ждет введение паспортов вакцинации от коронавируса - ВОЗ

В будущем у всех привитых от коронавируса людей появится паспорт вакцинации.

Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по глобальному реагированию на Covid-19 Дэвид Набарро.

"Я абсолютно уверен в том, что в следующие несколько месяцев у нас будет много перемещений и условий, при которых люди смогут легко путешествовать, поэтому своего рода сертификат вакцинации, несомненно, будет важен", - сказал он в эфире Sky News.

По его словам, с помощью таких паспортов вакцинации удобно развивать транспортные коридоры со странами с аналогичным уровнем карантинных ограничений и вакцинации.

"Коронавирус будет с нами в ближайшем будущем. Даже когда будет вакцинировано большое количество людей, все равно будут тревожные моменты, когда, возможно, появится версия вируса, который сможет пробить защиту, обеспечиваемую вакциной", - прокомментировал он.

