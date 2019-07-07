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воскресенье, 07 июля 2019 13:44

В жилом доме взорвался газ: погибла семья
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В Польше произошел взрыв газа, есть погибшие. Фото: Рolradio
В Польше произошел взрыв газа, есть погибшие. Фото: Рolradio
В Польше произошел взрыв газа, есть погибшие. Фото: Рolradio
В Польше произошел взрыв газа, есть погибшие. Фото: Рolradio
В Польше произошел взрыв газа, есть погибшие. Фото: Рolradio

В польском городе Бытоме в жилом доме взорвался газовый баллон, есть жертвы.

Взрыв произошел на первом этаже четырехэтажного дома около 13 часов 6 июля. Об этом сообщает "Польское радио".

После взрыва начался пожар. В результате трагедии погибли три человека: 39-летняя женщина и двое ее детей - 4-х и 5-ти лет. Также четыре человека получили ранения. Среди них больше всего пострадала женщина, проходившая мимо дома во время взрыва. У пострадавшей многочисленные ожоги, ее доставили в больницу вертолетом.

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Украинские граждане боролись против лесного пожара в Польше. Лес вспыхнул возле села Белч-Гурны на юго-западе страны.

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Дата
07
июля

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