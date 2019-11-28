В желудке оленя нашли 7 кг мусора

В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено 7 килограммов мусора.
Внутри животные нашли резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимую лапшу, сообщает ВВС.
Погибшему оленю было 10 лет. Он питался мусором на протяжении многих лет. По данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.
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В этом году в Таиланде через пластик умерла "любимица всей страны", дюгонь на имя Мириам.
Дюгонь - очень редкий представитель морских млекопитающих, единственный в своем роде. Этой весной Мириам в возрасте восьми месяцев была спасена береговой службой Таиланда.
Через четыре месяца она умерла из-за инфекции крови и нагноения в желудке в результате скопления в пищеварительном тракте большого количества пластика.
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