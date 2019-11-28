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четверг, 28 ноября 2019 12:02

В желудке оленя нашли 7 кг мусора

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В желудке погибшего самца дикого оленя на севере Таиланда было найдено 7 килограммов мусора.

  Мертвого оленя обнаружили в заповеднике Таиланда. Фото: ВВС
Мертвого оленя обнаружили в заповеднике Таиланда. Фото: ВВС

Внутри животные нашли резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты, кусок пластмассовой веревки, мужские трусы, маленькое полотенце и быстрорастворимую лапшу, сообщает ВВС.

  Олень многие годы питался мусором. Фото: BBC
Олень многие годы питался мусором. Фото: BBC

Погибшему оленю было 10 лет. Он питался мусором на протяжении многих лет. По данным вскрытия, куски пластика заблокировали пищеварительный тракт оленя.

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В этом году в Таиланде через пластик умерла "любимица всей страны", дюгонь на имя Мириам.

Дюгонь - очень редкий представитель морских млекопитающих, единственный в своем роде. Этой весной Мириам в возрасте восьми месяцев была спасена береговой службой Таиланда.

Через четыре месяца она умерла из-за инфекции крови и нагноения в желудке в результате скопления в пищеварительном тракте большого количества пластика.

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