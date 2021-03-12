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пятница, 12 марта 2021 21:20

В ВОЗ заявили, что вакцина AstraZeneca не связана с возникновением тромбоза

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В ВОЗ заявили, что вакцина AstraZeneca не связана с возникновением тромбоза
В ВОЗ осудили отказ от вакцины AstraZeneca. Фото: Reuters

В ВОЗ выступили против отказа он использование вакцины AstraZeneca из-за опасений, что она вызывает образование кровяных сгустков.

Болгария, Дания Исландия, Норвегия и Таиланд приостановили использование этой вакцины. Сегодня пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что связи между вакцинацией и повышением риска развития кровяных сгустков нет, передает ВВС.

Примерно 5 млн европейцев уже получили эту вакцину. Всего в Европе было примерно 30 случаев появления кровяных сгустков после вакцинации. 50-летний итальянец умер после появления у него тромбоза глубоких вен.

Харрис сообщила, что ВОЗ расследует эти сообщения. Никакой связи между прививкой и проблемами со здоровьем не обнаружили. Сегодня компания AstraZeneca сообщила, что количество случаев появления сгустков крови у вакцинированных значительно меньше, чем можно было бы ожидать среди общего населения.

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"Анализ наших данных о безопасности, собранных в более чем 10 млн случаев, не показал никаких признаков повышения риска развития тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен", - сказал представитель компании.

Срок годности вакцины Covishield от коронавируса, 500 тыс. доз которой получила Украина, заканчивается 23 июня 2021 года. Чтобы вся партия была использована вовремя, скорость вакцинации в стране должна вырасти минимум вдвое.

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