Covid-вакцина, которую получит Украина, эффективна на 96,4%

Novavax планирует производить свою вакцину на 8 производственных площадках. Фото: pixabay.com

Covid-вакцина Novavax показала эффективность против первоначального варианта коронавируса 96,4%, а также 86,3% против так называемого британского штамма.

Если речь о тяжелом течении инфекции, препарат продемонстрировал 100% эффективности, пишет Reuters.

Последняя фаза испытания вакцины проходила в Великобритании. В ней принимали участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Отдельно вакцину Novavax испытали в ЮАР, где преобладает более агрессивный штамм Covid-19. Там препарат показал эффективность в пределах 55%, полностью предотвращая тяжелые формы заболевания и смертность.

Novavax планирует производить свою вакцину на 8 производственных площадках, в том числе в Индийском институте сыворотки.

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24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech. Украина также ожидает получить 15 млн доз вакцин Novavax, произведенной в Индии, начиная с июля 2021 года.