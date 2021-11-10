В ВОЗ назвали условие для объявления об окончании пандемии

К февралю следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных исходов. Фото: pixabay.com

В мире могут объявить об окончании пандемии коронавируса, когда она превратится в эндемию.

Это может произойти при условии, что систему здравоохранения не будут перегружать, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, передает La Vanguardia.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только система здравоохранения сможет справиться с Covid-госпитализациями и смертностью и будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, станет эндемией", - сказал он.

До февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция распространения инфекции не изменится.

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Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом Covid-19 может перейти в форму сезонной болезни.