Ученые сделали прогнозы относительно Covid-19

Covid-19 станет сезонной болезнью. Фото: Reuters

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году.

При этом Covid-19 может перейти в форму сезонной болезни, сообщает Reuters.

Первые страны, которые выйдут из пандемии, будут те, где население объединит высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако коронавирус остается непредсказуемым вирусом, который мутирует по мере распространения среди не вакцинированного населения, предупреждают эпидемиологи.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года настанет момент, когда мы получим контроль над этим вирусом... когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - заявила Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, возглавляющая работу Всемирной организации охраны здоровье по борьбе с Covid-19.

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Covid-19, как и другие эндемические заболевания, такие как малярия, будут оставаться основным фактором заболеваемости и смертности в течение многих лет, предусматривают ученые.

В итоге коронавирус станет похож на корь или грипп и будет распостраняться там, где низкий уровень вакцинации. Или вирус может стать менее убийственным, поражая в основном детей, но на это могут уйти десятилетия.

Заражение коронавирусом Covid-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.