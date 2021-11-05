Европа в центре пандемии Covid-19 – ВОЗ

В ВОЗ прокомментировали пандемию коронавируса. Фото: Reuters

Европа является эпицентром пандемии Covid-19, на него приходится 59 процентов всех случаев в мире.

Нынешний темп передачи в 53 странах региона вызывает серьезную обеспокоенность. Новые случаи приближаются к рекордному уровню, при этом всплеск влечет "Дельта" вариант коронавируса, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге.

Количество госпитализаций в регионе за неделю выросло более чем вдвое.

Чиновники видят тенденцию роста во всех возрастных группах, но наибольшее беспокойство вызывает быстрый рост заболеваемости среди пожилого населения. Это приводит к тому, что все больше людей испытывают тяжелые случаи болезни и умирают, причем 75 процентов смертей приходятся на лиц в возрасте 65 и старше.

Один достоверный прогноз указывает, что при нынешних темпах Европа может увидеть еще полмиллиона смертей от Covid-19 до первого февраля.

Он назвал причиной всплеска неравномерность уровня вакцинации и ослабление мер общественного здоровья и социальных мер во всем регионе.

Хотя в общей сложности был распространен миллиард доз вакцины, в Европе только 47 процентов населения полностью вакцинированы. В восьми странах по меньшей мере 70% людей были полностью привиты. Клюге отмечает, что этот показатель остается ниже 10 процентов в двух других странах.

Клюге призвал страны с низким уровнем вакцинации увеличить охват, особенно среди приоритетных групп, таких как пожилые люди. Он призвал страны с высоким уровнем вакцинации и достаточным запасом вакцин поделиться ими со странами, которым повезло меньше.

Вакцины наиболее эффективны, если используются вместе с другими профилактическими мерами, такими как социальное дистанцирование и ношение маски. Если бы в регионе достигли универсального использования масок, отныне до февраля можно было спасти 188 000 жизней.

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Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом Covid-19 может перейти в форму сезонной болезни.