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среда, 09 сентября 2020 16:26

В Великобритании протестуют против сокращений штата королевы Елизаветы

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В Великобритании протестуют против сокращений штата королевы Елизаветы
Тихий протест работников Виндзорского замка. Фото: The Daily Mail

В резиденции британской королевы Виндзорском замке протестуют из-за предстоящих увольнениий. Сокращения произойдут из-за дефицита бюджета.

Около 200 из 600 работников королевской резиденции должны уволить. Остальным урежут на 7% зарплату и доплаты. Более 100 из них уже написали заявления на увольнение. Об этом сообщает The Daily Mail.

Работники требуют лояльности за многолетнюю службу.

"Король Генри отрубал людям головы, а ныне нам хотят отрубить работу и урезать зарплаты", - сказал один из сотрудников.

В администрации утверждают, что вынуждены пойти на такой шаг из-за дефицита бюджета. Не хватает $23 млн.

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"Лояльные работники не должны сталкиваться с такими угрозами. Признавая последствия пандемии, считаем, что в королевской семье достаточно средств, чтобы пережить финансовую бурю. У них были рекордные продажи билетов и сувениров в последние годы. Прибыли накапливало то само ведомство, которое сейчас наказывает работников", - заявил представитель" Союза общественных и коммерческих услуг" Марк Пейдж.

Уволить должны работников Букингемского дворца и Виндзорского замка. В частности, некоторых из смотрителей "Поверенных Королевской коллекции" - крупнейшей частной художественной коллекции в мире.

Из-за карантина приостановили визиты в королевские замки и дворцы. Также спал поток иностранных туристов, что отразилось на продажах сувениров. Поэтому в "Поверенных Королевской коллекции" говорят, что должны сократить расходы на штат работников.

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Дата
09
сентября

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