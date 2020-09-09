В Великобритании протестуют против сокращений штата королевы Елизаветы

Тихий протест работников Виндзорского замка. Фото: The Daily Mail

В резиденции британской королевы Виндзорском замке протестуют из-за предстоящих увольнениий. Сокращения произойдут из-за дефицита бюджета.

Около 200 из 600 работников королевской резиденции должны уволить. Остальным урежут на 7% зарплату и доплаты. Более 100 из них уже написали заявления на увольнение. Об этом сообщает The Daily Mail.

Работники требуют лояльности за многолетнюю службу.

"Король Генри отрубал людям головы, а ныне нам хотят отрубить работу и урезать зарплаты", - сказал один из сотрудников.

В администрации утверждают, что вынуждены пойти на такой шаг из-за дефицита бюджета. Не хватает $23 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевское меню: стало известно, что не ест Елизавета II

"Лояльные работники не должны сталкиваться с такими угрозами. Признавая последствия пандемии, считаем, что в королевской семье достаточно средств, чтобы пережить финансовую бурю. У них были рекордные продажи билетов и сувениров в последние годы. Прибыли накапливало то само ведомство, которое сейчас наказывает работников", - заявил представитель" Союза общественных и коммерческих услуг" Марк Пейдж.

Уволить должны работников Букингемского дворца и Виндзорского замка. В частности, некоторых из смотрителей "Поверенных Королевской коллекции" - крупнейшей частной художественной коллекции в мире.

Из-за карантина приостановили визиты в королевские замки и дворцы. Также спал поток иностранных туристов, что отразилось на продажах сувениров. Поэтому в "Поверенных Королевской коллекции" говорят, что должны сократить расходы на штат работников.