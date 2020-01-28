В Турции произошло землетрясение

В Манисе люди выбежали на улицы в панике, когда почувствовали толчки. Фото: tvoemisto.tv

После землетрясения в Турции, из-за которого умер 41 человек, в стране почувствовали новые толчки.

Землетрясение на западе страны произошло всего через четыре дня после того, как на востоке из-за аналогичного стихийного бедствия погибли четыре десятка человек, пишет Associated Press.

Тогда пострадали более 1600 человек. Землетрясение было магнитудой 6,8 балла.

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По заявлению агентства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции (AFAD), землетрясение во вторник магнитудой 4,8 балла произошло в центре города Киркагач в провинции Муниса. По данным СМИ, землетрясение ощущалось в Стамбуле и Измире.

Оно произошло в 14:26 по местному времени с эпицентром, залегшим на глубине 6,99 км. Стамбульский сейсмологический центр Кандилли сообщил, что землетрясение было магнитудой 5,1 балла.

В Манисе люди выбежали на улицы в панике, когда почувствовали толчки. По информации частного телеканала NTV, в одном селе недалеко от Киркагача обвалился заброшенный дом. Впрочем власти заверили об отсутствии сообщений о каких-либо травмах или больших разрушениях.

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в 23:03 в районе г. Виноградова на глубине 6 км.