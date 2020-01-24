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пятница, 24 января 2020 10:10

На Закарпатье произошло землетрясение

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На Закарпатье произошло землетрясение
В Закарпатской области произошло землетрясение. Фото: mukachevo.net

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки зафиксировали в 23:03 в районе г. Виноградов на глубине 6 км. Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля.

Информации о пострадавших нет.

Некоторые жители района почувствовали вибрацию, о чем свидетельствуют их комментарии в соцсетях.

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"Кто почувствовал вчера около 23:00 землетрясение? В Веряце (село в Виноградовском районе, -Gazeta.ua) трясло добрых 5 минут", - пишет пользовательница Facebook под ником Таня Танечка.

"У нас дома чуть крышу не снесло", - отметила Яна Дюри.

"Тряхнуло, но не очень. В 2003-м было сильнее", - говорит Валентина Калиниченко.

В Украине теоретически возможно сильное землетрясение. Сейсмически опасная территория находится в Карпатских горах, но спрогнозировать подземные толчки точно невозможно.

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