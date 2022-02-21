В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото

Фото: milliyet.com.tr

В турецком городе Стамбул обустроили одну из самых длинных стеклянных террас в Европе. Ее протяженность составляет 27 м, глубина 3 м.

С террасы открывается панорамный пейзаж мегаполиса, пишет Milliyet.

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"В Стамбуле открыли смотровую террасу, которая предлагает прогуляться по стеклянному полу на высоте 200 м. Терраса открывает панорамный вид Стамбула с 360-градусной обзорностью", – пишет издание.

Стеклянная терраса появилась в торговом центре Sapphire в азиатской части города. Это одно из самых больших построек в городе. Благодаря стеклянному полу создается эффект прогулки в воздухе.

В августе прошлого года стало известно, что пешеходно-велосипедный город Киева между Владимирской горкой и Крещатым парком попал в номинацию премии ЕС в области современной архитектуры EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award. Результаты конкурса объявят в 2022 году. Фото номинантов – по ссылке.