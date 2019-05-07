В Турции отменили победу оппозиционера на выборах - ЕС объявил требования

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1566
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 585
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1170
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1998
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5229
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1809
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1881
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3069
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5411
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6768
Фото
Все фото
7
4
5
7
11
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Российских полицейских одели в форму НКВД
Российских полицейских одели в форму НКВД
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Фотограф показал невероятную красоту голландских плантаций тюльпанов
Фотограф показал невероятную красоту голландских плантаций тюльпанов
Видео
Все видео
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Трагедия в Шереметьево: видео страшного пожара из салона самолета
Трагедия в Шереметьево: видео страшного пожара из салона самолета
Над Россией загорелся самолет
Над Россией загорелся самолет
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2628
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1134
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1287
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3033
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2007
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 09:37

В Турции отменили победу оппозиционера на выборах - ЕС объявил требования

  Комментировать
В Турции отменили победу оппозиционера на выборах - ЕС объявил требования
Фото: Hürriyet

Высший избирательный совет Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил представитель оппозиционных сил Экрем Имамоглу.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Избирательный совет принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле. Их назначили на 23 июня.

Такое решение приняли якобы в связи с тем, что руководящая Партия справедливости и развития нашла нарушения при проведении выборов.

Евросоюз призвал турецкие власти безотлагательно объяснить общественности основания для такого решения и допустить европейских наблюдателей к повторным выборам.

В совместном заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Иоганнеса Гана отмечается, что справедливый и прозрачный избирательный процесс является важным для любой демократии, и именно он лежит в основе отношений между ЕС и Турцией. Поэтому важно, чтобы избирательные органы Стамбула могли выполнять свою работу независимо, открыто и прозрачно, в соответствии с международными избирательными нормами и стандартами, чтобы гарантировать легитимность избирательного процесса.

"В этом контексте мы ожидаем, что турецкие власти продолжат приглашения международных наблюдателей, таких как Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, для наблюдения за повторными выборами", - говорится в заявлении представителей ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкий президент проиграл местные выборы

Местные выборы в Стамбуле прошли 31 марта. На них с отрывом в 13 729 голосов победил кандидат от главной оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу.

Правящая партия заявила о нарушениях при подсчете голосов, расхождениях между количеством зарегистрированных избирателей и количеством бюллетеней, якобы голосовали люди, которые не имеют права голоса.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с "чрезвычайным отрицанием" и требовал аннулировать результаты выборов мэра Стамбула.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Турции отменили победу оппозиционера на выборах - ЕС объявил требования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Тоннель строили семь лет две страны

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 30043
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 19837
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 18561
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 14788
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 14688
Мир
Американка ждала лотерейный выигрыш 24 года
Американка ждала лотерейный выигрыш 24 года Просмотров: 243
Трампа защищает от суда должность президента - юристы
Трампа защищает от суда должность президента - юристы Просмотров: 144
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
7
 1 Просмотров: 8363
Катастрофа в Шереметьево: озвучили главную версию
Катастрофа в Шереметьево: озвучили главную версию Просмотров: 1566
Трагедия в Шереметьево: рассказали о состоянии пострадавшей украинки
Трагедия в Шереметьево: рассказали о состоянии пострадавшей украинки Просмотров: 4554
Больше всего комментируют
42
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 944
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua