В Турции отменили победу оппозиционера на выборах - ЕС объявил требования

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Высший избирательный совет Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил представитель оппозиционных сил Экрем Имамоглу.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Избирательный совет принял решение о повторном проведении местных выборов в Стамбуле. Их назначили на 23 июня.

Такое решение приняли якобы в связи с тем, что руководящая Партия справедливости и развития нашла нарушения при проведении выборов.

Евросоюз призвал турецкие власти безотлагательно объяснить общественности основания для такого решения и допустить европейских наблюдателей к повторным выборам.

В совместном заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Иоганнеса Гана отмечается, что справедливый и прозрачный избирательный процесс является важным для любой демократии, и именно он лежит в основе отношений между ЕС и Турцией. Поэтому важно, чтобы избирательные органы Стамбула могли выполнять свою работу независимо, открыто и прозрачно, в соответствии с международными избирательными нормами и стандартами, чтобы гарантировать легитимность избирательного процесса.

"В этом контексте мы ожидаем, что турецкие власти продолжат приглашения международных наблюдателей, таких как Конгресс местных и региональных властей Совета Европы, для наблюдения за повторными выборами", - говорится в заявлении представителей ЕС.

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Местные выборы в Стамбуле прошли 31 марта. На них с отрывом в 13 729 голосов победил кандидат от главной оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Правящая партия заявила о нарушениях при подсчете голосов, расхождениях между количеством зарегистрированных избирателей и количеством бюллетеней, якобы голосовали люди, которые не имеют права голоса. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с "чрезвычайным отрицанием" и требовал аннулировать результаты выборов мэра Стамбула.