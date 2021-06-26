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суббота, 26 июня 2021 19:30

В Турции начали строительство судоходного канала

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В Турции начали строительство судоходного канала
Канал будет дублировать Босфорский пролив. Фото: ua.interfax.com.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул".

Он соединит Мраморное и Черное моря. Будет дублировать пролив Босфор, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Строительство канала "Стамбул" планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивают примерно в $15 млрд", - сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента первого моста через канал.

Канал будет иметь 45 км длины, минимальную ширину - 245 м, глубину - около 21 м.

Новый канал обеспечит большую безопасность Стамбула. Через естественный пролив Босфор ежегодно проходит все больше судов. Эрдоган считает, что они несут потенциальный риск.

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"В случае, если любое судно с грузом, в частности нефти, терпит бедствие в Босфоре, экологии Турции будет нанесен сильный удар", - пояснил президент.

В Турции с 1 июля отменят ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в частности комендантский час. Ограничения также будут сняты на междугородние поездки и на проезд в городском общественном транспорте. Государственные предприятия вернутся к обычному режиму работы, анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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