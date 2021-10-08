В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали

В Тунисе столкнулись два пассажирские поезда.
По меньшей мере 33 человека пострадали, сообщает mosaiquefm.net.
Авария произошла в городе Бен-Арус на севере страны поздно вечером в четверг.
Пригородный поезд, следовавший из южного пригорода столкнулся с поездом, который стоял на терминале Мегрин-Риад.
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Всех пострадавших госпитализировали. Начали расследование инцидента.
4 августа в Чехии у поселка Милавце столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли три человека, десятки получили травмы.
Лобовое столкновение произошло около 8:00. Погибли машинисты обоих поездов, а также один пассажир.
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