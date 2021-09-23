В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+

Тринни Вудал пришлось удалить пикантное видео, чтобы ее блог не "забанили". Фото: скриншот с видео

Британская фэшн-телеведущая 57-летняя Тринни Вудал засветила свою голую грудь в прямом эфире.

Женщина не заметила, что ее белье расстегнулось, и выложила видео в Instagram, пишет Mirror.

В прямом эфире ведущая говорила с подписчик, примеряла разные образы. Во время очередного переодевания бюстгальтер и расстегнулся. Блузку женщина стянула вместе с бельем.

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Сохраненную запись звезда удалила только после того, как на пикантный конфуз указали пользователи сети.

Но курьезные кадры уже успели разлететься.

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