В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+

Британская фэшн-телеведущая 57-летняя Тринни Вудал засветила свою голую грудь в прямом эфире.
Женщина не заметила, что ее белье расстегнулось, и выложила видео в Instagram, пишет Mirror.
В прямом эфире ведущая говорила с подписчик, примеряла разные образы. Во время очередного переодевания бюстгальтер и расстегнулся. Блузку женщина стянула вместе с бельем.
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Сохраненную запись звезда удалила только после того, как на пикантный конфуз указали пользователи сети.
Но курьезные кадры уже успели разлететься.
У певицы Тины Кароль во время шоу "Липсинк Батл" случайно расстегнулось платье. Артистка была без нижнего белья.
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