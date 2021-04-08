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четверг, 08 апреля 2021 18:34

У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье

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У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
Кароль начала громко смеяться, когда на ней расстегнулась платье. Фото: 1plus1_ua

У певицы Тины Кароль во время шоу "Липсинк Батл" случайно расстегнулось платье, под которым не было нижнего белья.

Курьез попал на видео, его опубликовал канал "1+1" в Instagram.

Кароль была в платье цвета фуксии. Его верхняя часть расстегнулась, когда танцовщик Евгений Кот показал пресс. Она успела схватить одежду и рассмеялась.

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"Прекрати показывать пресс! Ты видишь, что с ней происходит", - обратился к Коту ведущий Потап.

Украинская певица Тина Кароль на одной из фотографий в Іnstagram позирует в эротическом платье черного цвета. Его звезда дополнила блестящими босоножками на каблуке и высокой прической. В таком образе блондинка появилась на шоу "Липсинк Батл" в качестве ведущей.

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