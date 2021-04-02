"Другая" Кароль выпустила зажигательный альбом

Альбом записан вместе с Аркадием Александровым. Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня певица 36-летняя Тина Кароль презентовала альбом под названием "Красиво". В него входят 7 танцевальных песен, одну из которых артистка ранее представила - "Скандал".

О премьере пластинки звезда рассказала в Instagram. В промо-ролике появилась в белом платье и туфлях на каблуках. Волосы собрала в хвост.

Альбом записан вместе с Аркадием Александровым. Он также является саунд-продюсером.

Поклонники выразили восхищение новыми песнями, о чем написали в комментариях в Instagram.

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"Во-первых, это красиво, во-вторых, ново. Расширяет границы возможного, верю в тебя", "Как же это по-другому прекрасно. Спасибо за красоту", "Другая Тина, необычно и до мурашек интересно".

Артистка Тина Кароль отправила сына 12-летнего Вениамина учиться в британскую школу Repton Preparatory School. Стоимость обучения в этом заведении составляет около 1 млн грн за год.