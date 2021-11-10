В Тбилиси задержали активистов оппозиции. Одному стало плохо

В грузинской столице Тбилиси в административном порядке задержали 46 активистов оппозиции. Они требовали перевести экс-президента страны Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.

Схватили митингующих у зданий Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства здравоохранения Грузии, пишет "Эхо Кавказа".

Активисты пытались блокировать административные здания. Граждан задержали за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление полицейского и мелкое хулиганство, утверждает глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.

"Блокирование здания государственного учреждения запрещено законом", - заявил Сирадзе.

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Задержания у здания СГБ сопровождались столкновениями.

"Почему вы не задерживаете российских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!", "Рабы!" – выкрикивали протестующие.

О задержании нескольких активистов у здания Минздрава сообщает агентство "Интерпрессньюс". Одному участнику акции во время противостояния с полицией стало плохо.

Накануне лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что акции оппозиции пройдут в четырех разных местах. Такой подход он назвал "новой стратегией".

Украина призывает Грузию безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение. Дальнейшее пребывание политика в медицинском заведении тюрьмы создает дополнительные риски и напряженности, заявили в украинском МИД.

В последние дни Саакашвили отказался от приема лекарств, поддерживавших его жизнеспособность. Состояние здоровья политика близко к сверхкритическому, возможна кома. Есть угроза жизни, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.