Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько

Появилась информация, что политика Михеила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом.

Эта информация не подтверждена, написала депутат Лиза Ясько в Facebook.

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"В каком состоянии Михаил тоже пока нет подтвержденной информации", - написала она.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

В последние дни Саакашвили отказался от приема лекарств, поддерживавших его жизнеспособность. Состояние здоровья политика близко к сверхкритическому, возможна кома. Есть угроза жизни, сообщила народная депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.