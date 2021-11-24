В Швеции премьером впервые стала женщина

Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон / Reuters

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон стала в среду, 23 ноября, первой женщиной-премьером страны.

54-летняя Андерссон получила поддержку парламента после того, как в последний момент заключила соглашение с бывшей коммунистической Левой партией, но ее власть слабая из-за раздробленности политического ландшафта страны. Об этом пишет Reuters.

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Андерссон был министром финансов с 2014 года, но теперь стоит перед проблемой приятия бюджета страны, который уже обещают не поддержать правоцентристы в парламенте.

Кроме бюджета, среди главных вызовов, групповое насилие и перестрелки в пригородах столицы, Стокгольма, и других крупных городов. А также уровень смертности в Швеции во время пандемии намного выше, чем в соседних скандинавских странах, из-за отказа от строгого карантина.

Шведских военных могут перебросить в Украину в рамках учебной миссии ЕС. Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист.