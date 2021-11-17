Швеция может отправить военных в Украину

Военные могут отправиться в рамках учебной миссии ЕС. Фото: Pexels

Шведских военных могут перебросить в Украину в рамках учебной миссии ЕС.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает DW.

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", – сказал он.

Предложение направить миссию поступило от стран Балтии. Причиной стал рост напряженности у границы с Украиной.

Министр обороны Швеции не сообщал, в каком формате будет отправлена ​​миссия.

"Конечно, мы должны быть открыты для того, чтобы сыграть свою роль, если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", - сказал Хультквист.

Он добавил, что сейчас все внимание приковано к миграционному кризису. И это может означать, что Украина немного отошла на второй план.

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"При этом необходимо демонстрировать очень явную солидарность с Киевом в любое время", – добавил министр.

Возможную миссию ЕС в Украине обсуждали на встрече министров обороны Евросоюза.

Великобритания направила в Польшу команду из 10 военных, чтобы помочь в укреплении границы с Беларусью в условиях растущего миграционного кризиса. Военные прибыли в четверг и проведут несколько дней в стране.