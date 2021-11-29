В Швеции мужчина вернул в магазин мебель, которую купил 60 лет назад

Мужчина утверждает, что мебель смогла так хорошо сохраниться благодаря бережному отношению. Фото: Pixabay

Житель Швеции Бенгт решил сдать в магазин IKEA книжный шкаф, который он приобрел в 1965 году. Об этом сообщает Twitter компании.

"В октябре 1965 года мы с моей будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте с целью найти книжный шкаф, который бы прослужил нам много лет", — рассказал швед.

Бенгт вернул шкаф в отличном состоянии, а также сохранил от нее оригинальный рукописный чек. По его словам, приобретение оказалось успешным, потому что шкаф выдержал несколько переездов и хранил не только книги, но также посуду, фотоальбомы и телевизор.

Мужчина утверждает, что мебель смогла так хорошо сохраниться благодаря бережному отношению. В частности, он не забывал постоянно протирать пыль и смазывать маслом дверцы шкафа.

Это произошло в рамках кампании #BuyBackFriday, которую IKEA проводит во время распродаж, посвященных "Черной пятницы". Магазин предлагает принять старую мебель и вернуть покупателям до 60% от ее стоимости.

Затем товары сдадут на переработку или выставят со скидкой в специальном отделе. Благодаря этому компания пытается навязать клиентам экологический образ жизни.