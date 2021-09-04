В стране зафиксировали первую за полгода смерть от коронавируса

За полгода в стране зафиксировали первый летальный случай от коронавируса. Фото: АР

В Новой Зеландии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса за последние полгода.

Умершей женщине было 90 лет, и она имела проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Associated Press.

За последние сутки в стране зарегистрировали 20 новых случаев заболевания, все в городе Окленд.

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Чтобы ликвидировать вспышку штамма Дельта, который начался в стране в прошлом месяце, Новая Зеландия остается под действием карантина.

С начала пандемии в стране зафиксировали 27 смертей в результате коронавируса.

Власти Италии могут ввести обязательное вакцинирование среди своего населения. Эта новость вызвала возмущение среди лиц, выступающих против прививки.