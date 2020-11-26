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четверг, 26 ноября 2020 21:59

В стране зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса

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В стране зафиксировали более 1,5 миллиона случаев коронавируса
В Италии зарегистрировано 29 003 новых случая болезни. Фото: Reuters

За последние сутки в Италии зафиксировали 29 003 новых случая Covid-19.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии превысило полтора миллиона - 1509875 человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Отмечается, что в течение последних суток 822 пациентов с Covid-19 умерли. Выздоровели 661180 человек, что на 24 031 больше, чем предыдущей эпохи.

Состоянию на 26 ноября в мире зарегистрировали 61089800 случаев коронавируса, в частности 1433279 летальных случаев, а 42288487 человек выздоровели.

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