В стране вводят жесткий карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 297
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 414
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2925
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1539
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1593
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1062
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5814
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
5
7
4
3
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Снегопад вызвал транспортный хаос
Снегопад вызвал транспортный хаос
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Видео
Все видео
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 414
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2925
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1629
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1062
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 801
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 21:35

В стране вводят жесткий карантин

  Комментировать
В стране вводят жесткий карантин
В Швеции решили ввести локдаун после безрезультатных карантинных рекомендаций населению. Фото: Reuters

В Швеции решили ввести локдаун.

Соответствующее решение приняли из-за значительного увеличения количества больных коронавирусом и роста количества госпитализаций и смертей. Об этом сообщает WSJ.

Как отмечается, в стране решили закрыть школы. Запретили также собираться в группы более восьми человек. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда вакцина от коронавируса будет доступна в ЕС

Правительство распространило ограничения и на продажу алкоголя - его запретили продавать после 22:00.

По данным соцопроса, треть британцев не хотят делать прививки против коронавируса. В то же время 60% надеется, что сможет получить прививку против Covid-19 до апреля следующего года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В стране вводят жесткий карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Проклинала свою жизнь. Сегодня 120 лет Екатерине Белокур

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

Встретились президенты трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 43974
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 11295
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" Просмотров: 11205
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 10287
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8082
Мир
Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
В банановой мякоти спрятали тонну кокаина
В банановой мякоти спрятали тонну кокаина Просмотров: 216
"Протестующий на улице - будущий преступник" - Лукашенко о митингующих
"Протестующий на улице - будущий преступник" - Лукашенко о митингующих Просмотров: 423
Сорвала балаклаву: белорусскую активистку приговорили к 2,5 годам тюрьмы
Сорвала балаклаву: белорусскую активистку приговорили к 2,5 годам тюрьмы Просмотров: 324
Стало известно, когда вакцина от коронавируса будет доступна в ЕС
Стало известно, когда вакцина от коронавируса будет доступна в ЕС Просмотров: 144
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
6
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Голосов: 485
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть