В стране вводят жесткий карантин

В Швеции решили ввести локдаун после безрезультатных карантинных рекомендаций населению. Фото: Reuters

В Швеции решили ввести локдаун.

Соответствующее решение приняли из-за значительного увеличения количества больных коронавирусом и роста количества госпитализаций и смертей. Об этом сообщает WSJ.

Как отмечается, в стране решили закрыть школы. Запретили также собираться в группы более восьми человек. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений.

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Правительство распространило ограничения и на продажу алкоголя - его запретили продавать после 22:00.

По данным соцопроса, треть британцев не хотят делать прививки против коронавируса. В то же время 60% надеется, что сможет получить прививку против Covid-19 до апреля следующего года.