В стране вводят жесткий карантин

В Швеции решили ввести локдаун.
Соответствующее решение приняли из-за значительного увеличения количества больных коронавирусом и роста количества госпитализаций и смертей. Об этом сообщает WSJ.
Как отмечается, в стране решили закрыть школы. Запретили также собираться в группы более восьми человек. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда вакцина от коронавируса будет доступна в ЕС
Правительство распространило ограничения и на продажу алкоголя - его запретили продавать после 22:00.
По данным соцопроса, треть британцев не хотят делать прививки против коронавируса. В то же время 60% надеется, что сможет получить прививку против Covid-19 до апреля следующего года.
Комментарии