В стране хотят ввести четырехдневную рабочую неделю

Предложение будет обсуждаться с профсоюзами и промышленниками. Фото: Reuters

Министерство труда Испании задумалось о переходе на четырехдневную рабочую неделю в стране.

По мнению чиновников, это может повысить занятость жителей ЕС и создать новые рабочие места, сообщает Bloomberg.

Вице-премьер Пабло Иглесиас отметил, что то, когда в Испании может быть введена четырехдневки, зависит от Министерства.

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Предполагается, что люди будут работать 32 часов в неделю, но их зарплата не уменьшится.

Власти придется еще обсудить это предложение с профсоюзами и промышленными группами.

В июне средняя зарплата штатного работника предприятий и учреждений в Украине выросло почти на 10% выросла по сравнению с прошлым месяцем. Так, средняя номинальная зарплата составила 11579 грн.