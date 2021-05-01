В столице Таджикистана прогремел мощный взрыв. видео

В столице Таджикистана Душанбе сегодня вечером прогремел мощный взрыв.

Сегодня примерно в 19:10 по местному времени на одной из автозаправочных станций в Душанбе произошел пожар, который привел к взрыву. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Asia-Plus.

АЗС расположена в района Сено столицы (так называемая территория мечети Мехкалон).

Очевидцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео. На них видно сначала сильный пожар, а потом взрыв.

В комментариях к видео и фото пользователи говорят о пострадавших. Официально о жертвах пока не сообщается.

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