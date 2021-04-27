Взрывом уничтожило жилую пристройку, есть пострадавшие

В Одессе в частном доме взорвался газ. Фото: Думская

В Одессе в частном доме взорвался газ.

Взрыв уничтожил жилую пристройку здания - обвалилась крыша и несущие стены. Под завалами оказались двое пожилых пенсионеров. Достать людей, которые оказались в ловушке, помогли очевидцы и спасатели, сообщает Думская.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Погибших нет.

Взрывной волной выбило окна в квартире напротив. Там живут четыре человека - они не пострадали.

На месте работают спасатели, полицейские, дежурит скорая.

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Напомним, в Киеве объявили о подозрении 5 работникам "Киевгаза" по вине которых произошел взрыв в жилом доме на Позняках, в котором погибли 5 человек.