В столице Ирака из ракет "Катюша" обстреляли посольство США

В столице Ирака Багдаде произошел обстрел посольства США. В результате инцидента нет погибших.

Отмечается, что по посольству произошел обстрел ракетами "Катюша" и из минометов. Об этом сообщает DW.

Именно посольство не было задето, поскольку сработала система противоракетной защиты и ракеты упали на жилой комплекс и автомобили неподалеку.

В результате происшествия предварительно никто не погиб, оценивается материальный ущерб.

В столице Судана Хартуме грабители напали на украинское консульство. Преступники были переодеты в форму вооруженных сил и проникли в диппредставительство. Их задержали на территории бойцы внутренних войск Судана.