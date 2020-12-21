В столице Ирака из ракет "Катюша" обстреляли посольство США

В столице Ирака Багдаде произошел обстрел посольства США. В результате инцидента нет погибших.
Отмечается, что по посольству произошел обстрел ракетами "Катюша" и из минометов. Об этом сообщает DW.
Именно посольство не было задето, поскольку сработала система противоракетной защиты и ракеты упали на жилой комплекс и автомобили неподалеку.
В результате происшествия предварительно никто не погиб, оценивается материальный ущерб.
В столице Судана Хартуме грабители напали на украинское консульство. Преступники были переодеты в форму вооруженных сил и проникли в диппредставительство. Их задержали на территории бойцы внутренних войск Судана.
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