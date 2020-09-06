В США заявили о беспрецедентном росте спроса на огнестрельное оружие

Компания увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза. Фото: Reuters

Гендиректор компании Smith & Wesson Марк Смит заявил о "во многом беспрецедентное" рост спроса на огнестрельное оружие в США.

Так, только в период до 31 июля компания увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза в годовом измерении. Показатель составил 229 млн долл против 95 млн годом ранее. Об этом сообщает Financial Times.

"За отчетный период компания вышла в чистую прибыль на уровне 48,4 млн долл по сравнению с убытками в 2,1 млн долл годом ранее", - отмечается в сообщении.

По словам Смита, "большая часть" спроса приходится на людей, которые "просто боятся за свой личный защиту и безопасность" в связи с пандемией коронавируса и беспорядками в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус: Трамп рассказал об успехах США в создании вакцины

"Продажи оружия в США исторически растут в год президентских выборов, поскольку покупатели стремятся застраховаться от возможного усиления контроля за оборотом оружия", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в пятницу выделил свое главное преимущество на выборах главы государства, намеченных на 3 ноября. Он уверен, что к 2020 год будет лучше, чем 2019 год.