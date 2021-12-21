В США зафиксировали первую смерть от штамма Omicron

По предварительной информации, жертвой Omicron является 50-летний мужчина. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали первый летальный случай от заражения штаммом коронавируса Omicron.

Умер 50-летний мужчина из округа Харрис в штате Техас, пишет ABC.

По данным властей, он не был вакцинирован и имел хронические проблемы со здоровьем.

Штамм Omicron стал доминирующим в США. За прошедшую неделю новый вариант коронавируса обнаружили у более 73% инфицированных, отметили в Американском центре по контролю и профилактике заболеваний.

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В то же время представители органов здравоохранения США не считают штамм Omicron более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.

За последние четыре недели коронавирус в США подхватили более 3 млн человек, умерли более 34 тыс. США продолжают лидировать в мире по двум показателям.

18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом. 19 декабря в Украине зафиксировали 2536 новых случаев коронавирусной болезни. От Covid-19 умерли 157 человека, госпитализировали 1241 человека, выздоровели - 6690.