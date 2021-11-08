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понедельник, 08 ноября 2021 20:55

В США выпустили украинский этнографический календарь
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Изображение из будущего календаря
Фото: Страница проекта в facebook
Изображение из будущего календаря
Изображение из будущего календаря
Изображение из будущего календаря

В американском городе Сан-Антонио 14 ноября состоится презентация образовательного этнокалендаря на 2022 год "Украинское наследие".

На презентации откроют также выставку украино-американского проекта "Батьківська Хата. Homestead", говорится на странице проекта в facebook.

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Первый выпуск этнокалендаря диаспоры представили в августе 2020 года. Он стал очень известным, приобретя большой резонанс в медиа, и среди украинской диаспоры по миру. В этом году в проекте еще больше разнообразия народной одежды из разных областей Украины - костюмы, головные уборы и нательные украшения.

"Цель календаря – популяризация украинской культуры, через аутентичный наряд, соответствующего региона и периода. Наша миссия популяризировала украинскую культуру, распространила знания об Украине в мире. Будучи диаспоровской организацией, имеем больше возможности донести информацию об украинской традиции и расширить аудиторию среди американцев и других народов!", - говорит участница проекта Елена Браво.

Газета на украинском языке "Америка" начала выходить в США 5 августа 1886 года.

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Дата
08
ноября

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