В США упал самолет возле аэропорта: четверо погибших

В американском штате Джорджия у взлетно-посадочной полосы аэропорта Декалб Пичтри упал и загорелся одномоторный самолет Cessna 210.
В результате погибли все находившиеся на борту. Об этом сообщает телеканал FOX 5 Аtlanta.
Жертвами катастрофы шестиместный судна стали четыре человека. Их лица не разглашаются.
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После происшествия аэропорт временно закрыли.
Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
27 августа в Словакии разбился пассажирский четырехместный самолет. Погибли три человека.
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