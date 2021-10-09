В США упал самолет возле аэропорта: четверо погибших

В США потерпел крушение легкомоторный самолет. Фото: fox5atlanta.com

В американском штате Джорджия у взлетно-посадочной полосы аэропорта Декалб Пичтри упал и загорелся одномоторный самолет Cessna 210.

В результате погибли все находившиеся на борту. Об этом сообщает телеканал FOX 5 Аtlanta.

Жертвами катастрофы шестиместный судна стали четыре человека. Их лица не разглашаются.

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После происшествия аэропорт временно закрыли.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.

27 августа в Словакии разбился пассажирский четырехместный самолет. Погибли три человека.