Разбился пассажирский самолет: все погибли

Самолет был зарегистрирован в Чехии. Фото: Пожарно-спасательная служба Словакии

27 августа в Словакии разбился пассажирский четырехместный самолет. Погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба пожарно-спасательной службы страны.

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Авария произошла возле села Мокрый Гай. В самолете находились три человека. Их нашли спасатели без признаков жизни.

Воздушное судно загорелось после падения. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Причины и обстоятельства катастрофы самолета пока неизвестны.

В России возле Москвы разбился опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112B. На борту находились три человека. Все погибли.