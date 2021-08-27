Разбился пассажирский самолет: все погибли

27 августа в Словакии разбился пассажирский четырехместный самолет. Погибли три человека.
Об этом сообщила пресс-служба пожарно-спасательной службы страны.
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Авария произошла возле села Мокрый Гай. В самолете находились три человека. Их нашли спасатели без признаков жизни.
Воздушное судно загорелось после падения. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.
Причины и обстоятельства катастрофы самолета пока неизвестны.
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