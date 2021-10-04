Подо Львовом аварийно сел лайнер: погибли пятеро людей

Автор: ДСНС Под Львовом разбился самолет

4 октября два года назад возле Львова произошла авиакатастрофа. Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании Air Ukraine Alliance совершил аварийную посадку в лесу. Пятеро человек погибли, трое получили тяжелые травмы.

В тот день самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Доставляли поперечные усилители дверей и крыш для автомобилей Renault. Планировали сесть во Львове для дозаправки.

Примерно в 6:20 Ан-12 вошел в воздушное пространство Украины и приступил к снижению для захода на посадку. Все было в штатном режиме, но за 28 мин. пропала связь с экипажем. А в 7:10 самолет исчез с радаров.

Воздушное судно не долетело до аэропорта 1,3 тыс. м. Врезалось в деревья и упало на землю. Получило значительные повреждения. Кабину экипажа разбило вдребезги. Один пострадавший вызвал аварийно-спасательную службу аэропорта. Впоследствии к ним присоединились спасатели ДСНС и нацгвардейцы.

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На борту самолета тогда были командир 46-летний Виталий Степаненко, второй пилот 64-летний Игорь Маевский, штурман 52-летний Юрий Кузьменко, бортовые техники 52-летний Игорь Завадюк и Андрей Корякин, бортрадист 55-летний Владимир Кириленко, инженеры Олег Шахов, Андрей Амелькин. Выжили только Корякин и инженеры.

По факту катастрофы в полиции начали расследование. Работали по нескольким версиям: ошибка экипажа, плохие погодные условия и неисправность самолета. В декабре того же года опубликовали официальный отчет по делу. Данные бортовых самописцев подтвердили, что самолет опускался значительно ниже глиссады. Сработала сигнализация. Однако экипаж не обратил на нее внимания. Поэтому впоследствии судно начало врезаться в деревья и упало.

12 сентября в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Упал легкомоторный самолет, который распиливал над полями химикаты. Воздушное судно зацепилось за дерево и упало. Пилот жив. Его госпитализировали.