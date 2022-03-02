В США создали группу для охоты на активы российских олигархов

Группа будет заниматься розыском, арестом и конфискацией активов, полученных преступным путём. Фото: rbc

В составе Министерства юстиции США появилась оперативная группа, занимающаяся взысканием нелегальных активов российских олигархов.

Взыскания будут проходить в рамках введенных страной санкций. Об этом сообщает Reuters.

Группа "KleptoCapture" "перехват клептократов" будет следить за соблюдением введенных санкций, ограничений и экономических мер по заморозке российских активов.

Группа будет заниматься выявлением нарушений введенных санкций, а также розыском, арестом и конфискацией активов, полученных преступным путем.

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"Предупреждаем олигархов: мы будем использовать все инструменты, чтобы заморозить и взыскать ваш преступный доход", – заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Reuters сообщает, что США готовят пакет санкций против еще большего количества российских олигархов вместе с их активами. Их могут объявить уже на этой неделе – Вашингтон готовится нацелиться на ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

Европейский Союз принял решение отключить семь российских банков от SWIFT. Также ЕС расширил санкции против Белоруссии.