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среда, 02 марта 2022 17:04

Спецтема: Напад Росії на Україну

ЕС расширил санкции против Беларуси – ограничил торговлю

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ЕС расширил санкции против Беларуси – ограничил торговлю
Лукашенко – соучастник военных преступлений против Украины.

Послы Европейского Союза приняли новые санкции против Беларуси за ее участие в агрессии России против Украины.

Об этом пишет "Радіо Свобода".

Отключение от SWIFT пока Беларуси не касается.

Санкции предусматривают дополнительные ограничения на торговлю товарами, используемыми при производстве табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из дерева, цемента, чугуна и стали, резинотехнических изделий.

ЕС продлил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения и предоставления сопутствующих услуг.

Ограничения были введены также для предоставления соответствующих услуг белорусской стороне.

Весь список подсанкционной продукции занимает 120 страниц.

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Решение о санкциях вступает в силу после его официального опубликования.

Вчера послы ЕС решили ввести визовые санкции против 22 высокопоставленных белорусских военнослужащих и должностных лиц Минобороны, способствовавших российской военной агрессии с территории Беларуси.

До этого в черный список ЕС вместе с депутатами Госдумы РФ внесли 20 белорусских чиновников и военнослужащих.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 1 марта заявил, что белорусская армия не участвовала в боевых действиях "и не участвует". Однако 27 февраля он признался, что на территории Беларуси были сделаны ракетные удары по Украине.

Белорусская военная техника заехала в Черниговскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил диктатора Александра Лукашенко о больших потерях, которые понесет Беларусь, если ее армия начнет воевать против Украины.

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