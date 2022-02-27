Лукашенко может объявить войну Украине. Зеленский сделал ему предупреждение

Владимир Зеленский предупредил самопровозглашенного президента Беларуси о потерях, если он примет решение воевать против Украины. ФОТО: ОП

Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Украинский президент предупредил его о больших потерях, которые понесет Беларусь, если начнет полноценную войну с Украиной.

По информации Центра оборонных стратегий, Лукашенко может в ближайшие часы принять решение об участии белорусской армии в войне против Украины.

Подразделения белорусских сил спецопераций готовят к десантированию в Украине, по информации издания ZN.UA.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко в собственном телеграмм-канале выложил видео, на котором видно, как над белорусским Пинском в сторону Украины летят истребители.

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Несколькими часами ранее Лукашенко признался, что ракеты по Украине были запущены с территории Беларуси и пригрозил вторжением. Самопровозглашенный президент заявил, что в Украине отлавливают и избивают белорусов и россиян.

Новую Каховку захватили русские наемники. Они скрывают технику в гражданских домах. Там прячутся и сами. У людей нет питьевой воды и еды, нет электричества, сообщают местные жители.