В США сделали прогноз относительно "четвертой волны" коронавируса в стране

Четвертой волны пандемии в США надеются избежать. Фото: Укринформ

В Соединенные Штаты не будет массовой "четвертой волны" пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал экскомисар по контролю над пищевыми продуктами и медикаментами Скотт Готлиб.

"Я не думаю, что будет настоящая четвертая волна (заболеваемости - ред.)", - сказал он в интервью CBC News.

Эксперт пояснил, что США имеют достаточный уровень вакцинации. По его словам, прививки делают четырем миллионам человек в день. Другие получили иммунитет после того, как переболели. Этих факторов достаточно, для того чтобы предотвратить новую волну, считает Готлиб.

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Сейчас же наблюдаются очаги заболеваний по всей стране, "особенно у молодых людей, которые не были привиты, а также у детей школьного возраста".

В то же время, как подчеркнул Готлиб, нужно еще приложить немало усилий в противостоянии пандемии.

В конце марта президент США Джо Байден объявил новой целью удвоить в короткие сроки возможности и темпы иммунизации всего взрослого населения Соединенных Штатов.