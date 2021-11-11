В США самая высокая инфляция за 30 лет

Инфляция в США в годовом измерении – 6,2%, в Украине – 11% / REUTERS

Потребительские цены в США возросли до самого высокого уровня с 1990 года и усилили опасения, что инфляция в стране может оказаться более устойчивой, чем раньше ожидала Федеральная резервная система.

Индекс потребительских цен в США возрос на 0,9% в прошлом месяце. За последние 12 месяцев, до октября, индекс потребительских цен возрос на 6,2%. Об этом пишет Reuters.

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На прошлой неделе ФРС вновь выразила уверенность, что нынешний всплеск инфляции носит временный характер, но многие инвесторы опасаются, что недооценка роста цен может оказаться дорогостоящей политической ошибкой.

"Инфляция на рынке жилья, как правило, очень устойчива. Если она будет на уровне 3,5% в годовом исчислении, то высокая общая инфляция вряд ли пройдет. Рынки ожидают большего повышения процентных ставок ФРС, то есть удорожания кредитов", - сказал руководитель валютной стратегии в компании BMO Capital Markets в Нью-Йорке Грег Андерсон.

"Инфляция в США будет продолжительной, а структурная инфляция ускорилась. Это станет реальной проблемой для ФРС в ближайшие месяцы. Пока инфляция не достигла пика", - сказал главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардилло.

Цены производителей в США в октябре стабильно выросли из-за резкого роста цен на бензин и автомобили, что предполагает сохранение высокой инфляции.

Биткоин подскочил после данных по инфляции в США и в последний раз возрос на 1,5% до $68,289 тыс., что только немного ниже рекордного максимума в $69 тыс.

Держать доллары под матрасом - проигрышная стратегия. Это не покроет инфляцию и не защищает сбережения от обесценивания, считают в Нацбанке. Рекомендуют держать деньги на депозите. В прошлом году вклады населения в национальной валюте возросли на 28%. В этом году тенденция продолжается. Депозиты в валюте показали рост 3%.