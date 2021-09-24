Как сохранить сбережения - советы Нацбанка

Спрос на гривневые депозиты не исчезает, несмотря на низкие ставки. Фото: pixabay.com

Держать доллары под матрасом - проигрышная стратегия. Это не покроет инфляцию и не защищает сбережения от обесценивания, считают в Нацбанке. Рекомендуют покупать гривневые ОВГЗ. Также держать деньги на депозите.

Спрос на гривневые депозиты не исчезает, несмотря на низкие ставки. В прошлом году вклады населения в национальной валюте выросли на 28%. В этом году тенденция продолжается. Депозиты в валюте показали рост 3%, передает Финансовый клуб.

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"Гривна способна обезопасить сбережения от обесценивания. Шесть лет продемонстрировали, что гривна может как обесцениваться, так и укрепляться. И вероятность этого симметрична. Курс сейчас колеблется на тех примерно уровнях, как это было шесть лет назад. Поэтому можем говорить о гривне как о привлекательном инструменте для инвестиций", - рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинський.

В сентябре доллар может торговаться в диапазоне 26,6–27,1 грн, евро – 31,2–31,8 грн, рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари". "В августе гривна вновь укрепилась как к доллару - девятый месяц подряд, с декабря прошлого года. Также к евро - четвертый месяц подряд, с мая. Впрочем, укрепление к доллару было весьма скромным. Судя по официальным курсам НБУ, доллар за месяц снизился с 26,8867 до 26,8601 гривен (-0,1%). Курс евро испытал более заметное давление, он за это же время снизился с 31,9239 до 31,6963 гривен (-0,7%)", - говорит аналитик. При этом с начала года доллар снизился к гривне на 5%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,8%.