В США Россию назвали агрессором для Европы

Майк Помпео сообщил о погразы Европе от России, Китая и Ирана. Фото: rbc.ua

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что от России, Китая и Ирана поступают угрозы Европе. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

В связи с началом работы обновленного состава Европейской комиссии и сменой главы Европейского совета Помпео подчеркнул, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством ЕС для достижения общих целей.

"Укрепление торговых отношений, содействие европейской энергетической независимости, а также противодействие общим вызовам безопасности и демократических ценностей, к которым относятся угрозы со стороны России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

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Урсула фон дер Ляйен которая сейчас является главой Еврокомиссии заявляла, что РФ демонстрирует агрессивное поведение на протяжении долгих лет и напомнила, что нужно сохранять текущие санкции против РФ. Также она напомнила о русской аннексии Крыма и попытку разделить Европу.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв наступного року переглянути стратегії безпеки, оборони і зовнішньої політики держави.