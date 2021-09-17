В США расцветает "эпидемия" ожирения

Бывшая первая леди США Мишель Обама навещает студентов, готовящих коктейли из свежих фруктов и овощей, во время экскурсии в средней школе в Нью-Йорке, 5 февраля 2015 года. Она была в школе, чтобы поддержать решение Фонда Роберта Вуда Джонсона выделить $500 млн на борьбу с детским ожирением / Getty Images

Согласно исследованию правительства США, количество американских штатов с высоким уровнем ожирения почти удвоилось за два года.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США в 2020 году 16 штатов сообщили, что 35% взрослого населения страдают ожирением. Этот порог прошли 12 штатов в 2019-м и девять в 2018 году. Об этом пишет The Times.

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Четыре штата добавлены в список за прошлый год. Большинство штатов с высоким уровнем ожирения находится на юге или среднем западе страны.

Ожирение классифицируют как индекс массы тела 30 и выше. Оно сопряжено с более высоким риском серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания, инсульты, диабет второго типа, многочисленные виды рака и даже плохое психическое здоровье.

С возрастом возможность получить ожирение становится меньше. У молодежи от 18 до 24 лет риск лишнего веса в четыре раза больше, чем у людей за 65 лет.