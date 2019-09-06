В США против возвращения России в G8

В Конгресс США внесли резолюцию против РФ. Фото: UA.NEWS

В Палату представителей США внесли проект резолюции против возвращения России в G8.

Проект внес конгрессмен от Демократической партии Альбио Сайрус. Документ разместили на сайте конгресса США.

"Палата представителей США призывает всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России", - говорится в документе.

Москва может вернуться в G8 только после выполнения определенных условий. Кремль должен уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества, говорится в проекте. Сайрес осудил российскую агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе.

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Сейчас проект резолюции рассматривает комитет по иностранным делам Палаты представителей. Если он поддержит документ, его вынесут на голосование Конгресса.

Россию не вернут в "Большую семерку". Потому что причины, по которым Москву исключили из клуба (аннексия Крыма и война на Донбассе. - Gazeta.ua), не исчезли. Решение приняли главы стран "Большой семерки" на саммите во французском городе Биарриц 24-26 августа.