В США прокомментировали договоренности по "Северному потоку-2"

США против российского проекта. Фото: report.ge

Правительство Соединенных Штатов готово применить все инструменты для того, чтобы Россия не использовала "Северный поток-2" в качестве оружия.

"Чтобы быть абсолютно четкими, мы не отказываемся от каких доступных нам инструментов. Фактически, мы добавляем несколько новых к нашему арсеналу", сказал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы стремимся следовать закону, мы будем продолжать это делать. Ничто из того, что было обнародовано вчера (в Совместной декларации США-Германия – ред.), никоим образом не изменило этого. Мы будем продолжать соблюдать закон".

"Действующая администрация выступает против Nord Stream 2. Так было 20 января (в первый день работы администрации Байдена – ред.), так остается и 22 июля, и так будет в будущем".

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Представитель Госдепа подчеркнул, что главная цель договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" остается в том, чтобы не дать России использовать энергоресурсы в качестве оружия против партнеров США в регионах, прежде всего в Украине.

21 июля США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом официально договорились о завершении строительства российского газопровода в Европу в обход Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате США. Согласно договоренностям, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.