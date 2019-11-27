В США предлагают ввести новые антироссийские санкции

Члены ППК "Вагнера" выполняют российскую агрессию на Донбассе, Ливии и других воюющих регионах. Фото: Reuters

В США рассматривают возможность ввести санкции против ПВК "Вагнер".

Идею предложил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, сообщает пресс-служба Госдепа.

Шенкер добавил, что российская гибридная агрессия угрожает миру, безопасности и стабильности.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам нужны настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - заявил Шенкер.

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Шенкер также пояснил, что видит под словами о военном вторжении.

"Это то, о чем мы говорим в течение какого-то времени, это российские регулярные войска и бойцы частной военной компании," Вагнера ", которые дислоцируются в большом количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует ситуацию", - заявил он.

Вашингтон, по словам Шенкера, призывает ввести санкции в отношении ППК "Вагнера".

Международное сообщество должно укреплять солидарность с Украиной, которая противостоит российской военной агрессии, ведь планы Путина не ограничиваются Донбассом или Крымом, его цель - дестабилизировать ситуацию в мире и навязать собственную повестку дня в международной политике. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время Международной конференции по безопасности в Галифаксе (Канада)